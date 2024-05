¿Cuán maquiavélico era realmente Maquiavelo?

La "verdadera realidad"

Como lo dejó claro al comienzo del capítulo 15, no le dedicó mucho tiempo para las repúblicas o las utopías idealizadas: "dado que mi intención es decir algo que resulte de utilidad práctica para el investigador, he considerado apropiado representar las cosas como son de verdad en la realidad , en lugar de como son imaginadas".

Moral vs. conveniencia

Para Cicerón, no había conflicto: " N unca es conveniente hacer el mal, porque el mal siempre es inmoral ; y siempre es conveniente ser bueno, porque la bondad siempre es moral".

En el capítulo 15 de "El príncipe", sin embargo, Maquiavelo reveló una visión menos monocromática sobre el asunto: "Si un príncipe quiere mantener su dominio, debe estar preparado para no ser virtuoso , y hacerlo o no de acuerdo con la necesidad".

Fuerza y astucia

Cuando se trataba de engaño, Cicerón era igualmente claro: la verdadera gloria no provenía de pretextos o engaños, ni siquiera en tiempos de guerra, cuando a menudo se presentaba un curso de acción deshonroso pero conveniente.

El nuevo príncipe necesitaba saber cómo comportarse tanto como el zorro como el león, porque la fuerza sin astucia lo llevaría a la ruina: " U n gobernante prudente no puede, y no debe, cumplir su palabra cuando lo pone en desventaja ", advirtió.

Su razonamiento era cínico pero perspicuo: "Si todos los hombres fueran buenos, este precepto no sería bueno; pero como los hombres son criaturas miserables que no cumplirán su palabra por ti, no necesitas cumplir tu palabra".