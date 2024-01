Cuán viable es que se aplique el modelo económico chino en Venezuela como desea el gobierno de Maduro

Unos 30 años más tarde, el gobierno de Nicolás Maduro parece haber hallado su modelo político no en Washington, sino en sus antípodas geopolíticas: en Pekín.

Una visión simple de una realidad compleja

Afirma que, en líneas generales, cuando la gente se refiere al modelo chino se refiere a la posibilidad de combinar un estricto control político y social -en el marco de una concentración de poder- con un proceso de apertura económica, con participación privada, etc.

“En los años 2021, 2022 y 2023 hemos visto una reorientación importantísima de la relación entre gobierno y el sector privado. No es que sea una relación muy productiva o súper positiva, pero una relación mucho más fluida. Aquí no ha habido avances en la expropiaciones ni en la intervención de empresas. Al revés, el gobierno más bien ha ido saliendo de esos procesos e incluso ha entregado empresas o sectores que fueron expropiados”, apunta.

Un modelo chino aclimatado al trópico

El politólogo Ricardo Sucre, quien le ha estado haciendo seguimiento al acercamiento entre China y Venezuela durante las últimas dos décadas, destaca del modelo chino una característica que considera esencial y que no ve en la Venezuela de Maduro: un proceso de planificación por parte del Estado.

“Cuando se habla de modelo chino es una figura para sintetizar una idea, pero eso en Venezuela no existe como tal. No tenemos un proceso de reforma. Aquí hay una cierta liberalización de controles, de precios, se permite el uso del dólar como referencia. Pero la idea de un proceso de reformas que viene desde el Estado, eso todavía aquí no existe”, afirma.