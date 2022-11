“Cuando se pasaron los síntomas de abstinencia, fue muy liberador”: cómo logré salirme de las redes sociales

Como dejar el alcohol

"Una vez que pasó la abstinencia inicial, ya no tuve deseos", dice. "Fue bastante liberador. Ahora tengo más de seis meses de sobriedad en las redes sociales y he recuperado algo de esa sensación de libertad y paz que experimenté cuando dejé el alcohol".

Adicción

Libros, no redes

Urvashi ya no usa Twitter ni Facebook, y lo encuentra liberador. "Me encanta. Ahora leo 15 páginas de un libro todas las noches".

Conciencia del tiempo perdido

"Por la noche me quedaba mirando el teléfono y luego dormía mal, y me despertaba sin sentirme renovada. Ahora no estoy haciendo comparaciones en mi vida cotidiana, y realmente no sé qué están haciendo las celebridades".