Cuántos prisioneros palestinos hay en Israel y cuán factible es que se produzca un intercambio con rehenes de Hamás como ha ocurrido en el pasado

No es la primera vez que un gobierno israelí se enfrenta ante un dilema similar, aunque nunca de la magnitud de esta ocasión.

Pero, si en otros momentos los sucesivos gobiernos israelíes han estado dispuestos a liberar a miles de presos a cambio de un solo rehén (o incluso a cambio del cadáver de un soldado israelí), hoy la situación no parece tan clara.

Netanyahu ha prometido a las familias que Israel “agotará cada posibilidad para traerlos de vuelta a casa”. Sin embargo, no se ha comprometido, al menos públicamente, a aceptar el intercambio.

Cuántos rehenes hay

Según Hamás, unos 50 rehenes han fallecido como consecuencia de los bombardeos, aunque no ha proporcionado pruebas de ello.

Cuántos prisioneros palestinos hay en Israel

Quién aboga por el intercambio

No es el único. Ifat Kalderon, que tiene un primo en manos de Hamás, también apoyó el intercambio: “llévenselos, no los necesitamos. Quiero que mi familia y todos los rehenes vuelvan a casa, son ciudadanos, no soldados”, dijo a AFP.