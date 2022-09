De dónde viene el amor de los británicos por la monarquía en Reino Unido (y qué dicen sus críticos)

Un río de fervor monárquico

Qué figura sustituiría la del monarca genera una incógnita a la que no todos están dispuestos a enfrentarse. "Muchos, cuando se hacen la pregunta de quién sería presidente, no parecen encontrar ejemplos demasiado buenos en otros países", argumenta el constitucionalista.

Las razones republicanas

Otra de las críticas recurrentes a la institución monárquica es su coste . Calcular las finanzas reales no es sencillo. La Subvención Soberana, el presupuesto público que cada año se transfiere a la familia real para que gestione sus gastos de representación, superó este años los US$ 100 millones.

En "Republic" no están de acuerdo. " La monarquía no trae ningún dinero al país , cualquier estimación del dinero que supuestamente aportan es completamente capciosa. Sin embargo, nos cuesta 345 millones de libras al año (US$ 395 millones)", critica Graham Smith, en cuyo cálculo incluye otros gastos como los de seguridad (no incluidos en la Subvención Soberana).

Para Laura Clancy, que ha escrito "Running the family Firm: How the monarchy manages its image and our money" (Dirigiendo la empresa familiar: cómo la monarquía gestiona su imagen y nuestro dinero), "la institución consagra un sistema de desigualdad y servilismo".