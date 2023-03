De dónde viene la fábula de que la cigüeña trae a los bebés al mundo y cómo se popularizó

Unos años después, cuando pensaron que tenía la edad adecuada para aprender la verdad sobre el sexo, el parto y la pubertad, me dieron "la charla".

Pero a muchos niños en todo el mundo no se les enseña adecuadamente sobre el sexo hasta que llegaban a la escuela secundaria, o nunca.

La grulla que roba bebés

No dispuesta a separarse de su hijo recién nacido, Gerana levantó al bebé, lo envolvió en una manta y se fue volando con el bebé en el pico.

Para los padres, ofrecían una "manera de explicar cosas a sus hijos que de otro modo no podrían explicarles", dice Quinn.

"Muchos padres no entendían su propia anatomía así que les habría costado explicarle los hechos a sus hijos", señala Warner.

¿Mitos dañinos?

Una de las razones es simplemente que muchos padres todavía no saben bien cuándo y cómo hablar d el tema .

Eso llevó a algunas niñas a creer erróneamente que las protegía de las enfermedades venéreas y que sus parejas no necesitaban usar condones, relata Cooper.

Otro peligro de usar eufemismos es que se puede establecer un patrón de no hablar abiertamente sobre sexo, dicen los expertos, lo que dificulta que los niños y adolescentes confíen en sus padres.

"Pueden sufrir agresiones y sentir que no pueden hablar al respecto, quedar embarazadas y no decírselo a nadie o contraer una enfermedad de transmisión sexual y no tratarla", dice Cooper.