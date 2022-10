“Dejé mi casa y mi perro y ahora cualquier sitio es mi hogar”: la historia del empresario que renunció a su riqueza para hacerse sacerdote

"Siempre estuvo en mi cabeza"

Pese a que el éxito profesional y económico le sonreía, el ahora religioso reconoció al programa Heart and Soul de la BBC que no se sentía satisfecho.

Convergencia de pasiones

"Poco a poco"

"Recuerdo una conversación que tuve con mi mamá antes de entrar el seminario. Ella me dijo: '¿por qué mejor no te dedicas a trabajar en una organización caritativa ?'", rememoró.

Dejándolo casi todo

"De tener una casa y un perro en Londres ahora no tengo casa, bueno mi casa es el seminario y pronto será la parroquia a la que me manden", dijo.

"He tenido que dejar cosas, pero no todas, tengo suficiente para hacer frente a cualquier problema que se me presente", indicó en el programa de radio, donde admitió que no tomará el voto de pobreza.