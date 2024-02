Delaware, el paraíso fiscal en Estados Unidos que se convirtió en la "capital mundial de las empresas fantasma"

Un imán para las empresas

“Al igual que ahora, el Delaware de principios del siglo XX no era muy conocido. El estado mantuvo un pequeño sector de servicios y una base industrial aún más pequeña. Sin recursos naturales reales ni atracciones turísticas, el estado sobrevivía tratando de absorber negocios de quienes viajaban entre Nueva York y Washington, D.C.”, cuenta Casey Michel en su libro “American Kleptocracy: How the U.S. Created the World’s Greatest Money Laundering Scheme in History” (Cleptocracia americana: cómo Estados Unidos creó el mayor plan de lavado de dinero de la historia del mundo).

Un paraíso (fiscal) poco exótico

Weitzman es profesor de esa universidad y autor del libro “What’s the Matter with Delaware? How the First State Has Favored the Rich, Powerful, and Criminal—and How It Costs Us All” (¿Qué pasa con Delaware? Cómo el primer estado ha favorecido a los ricos, poderosos y criminales... y cómo nos cuesta a todos).