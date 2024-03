“Delirio excitado”, el falso síndrome con el que se explicó la misteriosa muerte de decenas de mujeres y que se usó para justificar abusos policiales

No hubo muchos artículos en los medios de comunicación sobre las muertes, presumiblemente porque se trataba de trabajadoras sexuales negras.

No había una causa aparente de muerte -ni heridas de bala, ni puñaladas, ni sangre-, pero las mujeres tenían dos cosas en común.

" Todas estaban acostadas boca arriba, con las piernas separadas, y parecía que había sexo de por medio, pero no había signos de muerte ".

"Las autopsias han demostrado de manera concluyente que estas mujeres no fueron asesinadas", declaró.

No sólo no era prostituta sino que la autopsia confirmó que no tenía rastros de ninguna droga en su cuerpo.