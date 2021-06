Derrumbe en Miami: qué pasará con la parte del edificio que no cayó (y con las torres vecinas)

Escucha esta nota aquí

En un ambiente de incertidumbre han quedado los vecinos que viven cerca de la Champlain Towers South que se derrumbó el pasado 24 de junio en Miami.

La edificación de 12 plantas era una de tres torres "hermanas", la Este, la Norte y la Sur. Estas dos últimas fueron construidas con un diseño idéntico en la década de 1980, en la avenida Collins de la ciudad de Surfside, en el norte del condado de Miami-Dade.

Una parte de la torre Sur fue la que colapsó, pero el resto tendrá que ser demolido luego de que toda su estructura quedara comprometida, según la primera evaluación de las autoridades.

A sus residentes no se les ha permitido reingresar para recuperar pertenencias mientras continúan las labores de rescate de posibles sobrevivientes, pues existe un riesgo de colapso, indicó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Hasta la mañana de este lunes, la alcaldesa dijo que se han recuperado los cuerpos de 10 fallecidos, pero hay decenas de desaparecidos más.

Algunos residentes no saben si están seguros viviendo en la zona.

Robert Lisman, residente de la torre Este construida en 1994, aseguró que en su edificio también hay algunos desperfectos visibles en los pilotes del estacionamiento que sostienen al edificio.

"Lo que realmente quisiera ver es a estos ingenieros de estructuras aquí, para que entren al edificio y miren si no ha llegado a tanto [el posible riesgo]", le dijo Lisman a la cadena ABC.

Las autoridades no han emitido órdenes de evacuación obligatorias para la torre Norte ni para la Este, pero algunos residentes sí han optado por salir voluntariamente.

Otros vecinos que sí han sido desalojados temporalmente son los de la torre Eighty Seven Park, que no tiene que ver con el complejo de las Champlain Towers pero está ubicada justo a un costado del edificio colapsado.

Reuters Muchas familias aguardan por información sobre sus seres queridos desparecidos.

Algunos habitantes de la Champlain Towers South habían notado vibraciones considerables en su edificio mientras se construía la torre vecina hace tres años.

Las torres hermanas

Los condominios Norte y Sur del complejo Champlain fueron terminados con un año de diferencia a comienzos de la década de 1980. La torre Este, que complementa la Norte, fue levantada en 1994.

El edificio que sufrió el colapso parcial está separado de sus "hermanas" por otro condominio (Solara Surfside) y una calle, pero las tres forman parte del mismo desarrollo inmobiliario.

Google Las torres Sur y Norte (en los extremos) son idénticas, mientras que la Este (de techo blanco) fue edificada en 1994 con un diseño diferente.

La Norte y la Sur "fueron construidas prácticamente al mismo tiempo, con el mismo diseño", explicó la semana pasada el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Pero saber cuál fue la causa exacta que hizo caer un tercio de la torre Sur no será algo rápido de determinar. Las autoridades dijeron este lunes que la prioridad en estos días es encontrar sobrevivientes.

"[Determinar la causa] no va a pasar en un día o dos, va a tomar mucho tiempo", dijo la congresista Debbie Wasserman Schultz, representante del distrito donde se ubica Surfside, ante las hipótesis que han surgido sobre lo ocurrido.

Los expertos tendrán que verificar los posibles riesgos señalados en el pasado, como el de un informe de una consultoría que detectó "grietas y roturas significativas en el concreto que requerían reparaciones para garantizar la seguridad de los residentes y del público".

Pero por ahora el trabajo en profundidad se limita al edificio afectado, dejando en un segundo plano a los residentes de las torres hermanas Norte y Este que fueron levantadas con el mismo diseño. Ayuntamiento de Surfside El informe de 2018 está acompañado de imágenes que muestran el deterioro de partes del edificio.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, aseguró en una rueda de prensa que un grupo de ingenieros no encontró fallas importantes en sus inspecciones el sábado de Champlain Towers North.

Pero reconoció que el análisis "no fue una inmersión profunda en el edificio en sí".

Más tarde le dijo a la cadena CNN: "He recomendado que ese edificio sea evacuado en espera de una investigación estructural exhaustiva. Porque no creo que la gente deba vivir con la posibilidad o la idea de que su edificio pueda colapsar".

Burkett añadió que los gastos de reubicación de esos residentes se pueden cubrir con las donaciones públicas y privadas que se están recolectando.

Hasta este lunes no había una orden de evacuación obligatoria, solo voluntaria, para ese complejo.

La torre Norte "impecable"

El Champlain Towers South se encontraba en un proceso de recertificación ya que este año cumple 40 años, un periodo tras el cual la ley exige que haya una inspección estructural.

El condominio Norte cumplirá los 40 años en 2022, pero, según el presidente de la asociación, Naum Lusky, su edificio está mucho mejor mantenido que su torre gemela.

"Este edificio está impecable", indicó Lusky, según el diario The New York Times. "No hay comparación con el condominio hermano".

"Revisaron toda la estructura en la parte inferior del edificio, el garaje, y todo estaba bien (....) Están regresando [los residentes] ahora que saben que todo está seguro", dijo.

Otros vecinos coincidieron en que el condominio está bien cuidado y que hubo trabajos de mantenimiento recientes.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ordenó una inspección de todos los edificios de más de 40 años construidos frente al mar que debe realizarse en un plazo de un mes.

Impacto de la construcción vecina

Residentes de Eighty Seven Park, la torre construida en 2019 a un costado del Champlain Towers South, también han optado por salir ahora que la zona está altamente reservada para las labores de rescate. Reuters El lujoso condominio Eighty Seven Park (izq) fue construido justo al lado del Champlain Towers South en 2019.

Según un correo electrónico publicado por el gobierno de Surfside el domingo, hubo residentes del edificio colapsado que manifestaron "preocupaciones con respecto a la estructura" del edificio por la construcción de la torre vecina.

Pero determinar si influyó en el colapso parcial del edificio vecino será parte de las investigaciones.

Google Residentes de la torre Sur temían que su edificio resultara afectado por la construcción del condominio vecino (en la foto aún estaban edificándose sus cimientos).

Por ahora, el gobierno local ha reconocido que los vecinos de ese bloque de edificios necesitarán ayuda.

"Sabemos que hay muchas personas que han tenido que irse de sus edificios y van a necesitar ayuda a largo plazo", reconoció este lunes Janette Nuñez, la vicegobernadora de Florida.

