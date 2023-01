"Desde el momento en que llegué a Suiza de niño, viví escondido"

Prohido traer niños

Egidio viajó cuando tenía 7 años. "Desde el primer momento en que llegué a Suiza, me escondí", cuenta. "Mi padre no podía explicarle la política migratoria a un niño, así que solo me dijo que no dejara que nadie me viera, que permaneciera escondido y jugara en el bosque. Así que eso hice".