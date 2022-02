Día del Amor: qué es "hardballing", la nueva tendencia de la generación Z para iniciar relaciones románticas

Escucha esta nota aquí

Getty Images Navegar en el mundo de las citas es complicado.

Todos sabemos que en una aplicación de citas la gente está buscando a alguien. Pero ¿buscando qué exactamente? Esa pregunta puede tener respuestas muy diferentes. ¿Una futura pareja con la que construir una familia, un romance de cuento de hadas o simplemente una aventura?

Una nueva tendencia entre los jóvenes tiene como objetivo deshacerse de la confusión y los malentendidos que pueden acompañar la búsqueda de citas.

Se llama, en inglés, 'hardballing' y se refiere a un enfoque más sensato repecto las citas. La idea es: sé sincero y explicatus intenciones y expectativas de inmediato, incluso antes de la primera cita.

Lakshmi Rengarajan creadora del podcast "Paired by the People", dice que la pandemia ha creado el ambiente perfecto para esta nueva tendencia.

"Bajamos la velocidad para recomenzar y pensar en lo que le da sentido a nuestras vidas".

La vida es preciosa y corta, así que, para una multitud exigente, no hay tiempo que perder con relaciones románticas indefinidas.

Entonces, ahora que llega nuestro segundo Día de San Valentín bajo la sombra de la pandemia, dos solteros nos cuentan por qué las citas para ellos nunca volverán a ser las mismas.

"Cuatro requisitos básicos"

Getty Images Antes de acudir a una cita, Mary corrobora que su potencial pareja cumpla con ciertos requisitos que para ella son indispensables.

Para Mary [no es su nombre real], de 25 años, el mundo de las citas en Nairobi, Kenia, es "difícil".

"He experimentado muchas situaciones en las que al tipo no le ha gustado mi éxito profesional y ha querido que me encogiera", le cuenta a la BBC.

"Si tuviera que elegir entre un hombre y mi trabajo, definitivamente elegiría mi seguridad".

Eso no siempre fue así para Mary, que ahora trabaja como gerente de productos para una empresa de tecnología.

Durante dos años, salió con un empresario que había conocido durante sus estudios. Ella dice que estaba dispuesta a dejarlo todo e incluso desarraigar su vida por él.

Pero Mary ya no es "la única de la que se espera que haga los mayores sacrificios en una relación".

Él no tenía un trabajo estable y sus ingresos eran erráticos.

"Nunca volveré a salir con un empresario, digámoslo así", dice, "porque no hay seguridad laboral".

"Crecí en la pobreza y no querría estar nunca en una situación en la que mi pareja no pudiera desarrollar su parte profesional y contribuir financieramente como puedo yo", explica.

Haber crecido como hija única de una madre soltera ha significado que la seguridad financiera esté ahora al frente de la toma de decisiones de Mary.

Dice que hay "cuatro requisitos básicos" que su pareja debe cumplir.

Aparte de un trabajo seguro, su fe, los valores fundamentales y la importancia de la familia se han convertido en factores decisivos.

"Ahora, cuando conozco chicos en la primera cita, ya he cubierto los conceptos básicos, y sé si estoy dispuesta o no a continuar".

"Sé honesto"

Owen Moore Owen: 'Realmente creo en las citas con intención y honestidad'

Aunque a miles de kilómetros de distancia, Owen Moore ha descubierto que las citas en Washington, EE.UU., son igualmente desafiantes.

"Creo que debido a la naturaleza transitoria de la ciudad, realmente ha sido difícil encontrar personas que quieran echar raíces", le dijo a la BBC.

Hasta la pandemia, Owen se había resistido a las citas por internet. Eso ha cambiado, pero idealmente su objetivo sigue siendo "salir de la aplicación lo antes posible".

"Realmente creo en las citas con intención y honestidad", dice el consultor de 27 años.

"Pero realmente estoy teniendo dificultades en cómo hacerlo sin que sea necesariamente incómodo".

Pero, ¿quién dijo que las citas modernas eran fáciles? La experta en relaciones Lakshmi Rengarajan dice que hay muchos desafíos en el mundo actual cuando se busca el amor.

Quizás la experiencia más temida es la de que te hagan "ghosting", que es cuando la gente corta repentinamente toda comunicación sin explicación.

"Esto está impulsado por la cultura de las relaciones desechables de la era digital", dice Lakshmi.

Ella argumenta que la cultura actual de las citas las ha convertido en un juego de quién consigue más, y esto se ha vuelto más importante que conocer lentamente a alguien.

"Pero después de ver finalmente el impacto colectivo de la cultura de las citas desechables, la gente está tratando de descubrir cómo contrarrestarlo".

Getty Images En el mundo de las citas por internet, existe el temor de que siempre pueda aparecer, en cualquier momento, alguien más interesante que uno.

Y ahí es donde entra en juego el "hardballing": un enfoque más honesto para eliminar el estrés y la ansiedad de las citas modernas.

Cuestión de control

"Hacer citas en un espacio digital ha facilitado que las personas simplemente ignoren o bloqueen a alguien en lugar de tener una conversación incómoda", dice Owen.

"Existe un temor real de que te quedes atrás porque puede aparecer alguien más emocionante e interesante en cualquier momento".

Para Owen, la idea de las citas es construir una conexión y ver si se puede convertir en una relación.

"Soy un creyente convencido de que hay mucho gris en el mundo, por lo que no todo tiene que ser necesariamente blanco o negro", dice.

Cuenta que tiene expectativas de una posible pareja pero también cree que el "hardballing" debería venir acompañado de cierta flexibilidad.

"No creo que la gente deba acudir a citas con la mentalidad de que si esta persona no encaja en cada una de mis casillas, no obtendrá una segunda cita".

Para Lakshimi Rengarajan, la tendencia del "hardballing" se reduce a tener una sensación de control, después de lo que ha sido un par de años turbulentos para muchas personas.

"Es una forma de protegernos", le dijo a la BBC, "lo cual tiene mucho sentido".

