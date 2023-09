Dimite la presidenta de la principal agencia de estrellas del pop de Japón por los abusos sexuales que sufrieron cientos de jóvenes cantantes

La directora de la mayor agencia de talentos del pop de Japón, Johnny and Associates, dimitió tras admitir los abusos sexuales cometidos por el difunto fundador de la compañía, Johnny Kitagawa.

"Creo que nos transmitió en directo un mensaje que incluía un mensaje de apoyo, que estaba bien preparada con palabras propias y que no se limitó a leer de un guion", dijo Junya Hiramoto, responsable de la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales de Johnny.

Yukihiro Oshima, de la asociación, añadió: "Creo que se disculparon sinceramente, pero eso no significa que esto me haya sanado. De 100, diría que ha marcado una diferencia del 10%".

Otro hombre dijo que no tenía nada de qué avergonzarse. "He aprendido que si decides actuar, puedes cambiar las cosas. No tenemos que caminar mirando hacia abajo, podemos mirar hacia adelante".