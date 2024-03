Diotima, la "maestra en el amor" de Sócrates, y otras 3 grandes filósofas griegas que quizás no conocías

Subimos al siguiente peldaño para “ver la belleza que yace más allá de las apariencias, la belleza en la sabiduría y en el conocimiento , la belleza de mentes hermosas, incluso si moran en cuerpos que no son particularmente hermosos”.

Diotima y el amor

“Es cierto que hay poca evidencia sobre las filósofas griegas, pero eso no suele verse como un desafío cuando se estudian a algunos filósofos griegos de los que tampoco hay mucha información”, le dice a BBC Mundo.

Sin embargo, me advierte que Diotima es una figura complicada: “Hay muchas dudas sobre si existió”.

Martini Fisher es una historiadora y autora australiana que escribió el artículo: "Diotima and the Philosophy of Love" (Diotima y la filosofía del amor).