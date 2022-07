Documentos de Uber: cómo Macrón y otros políticos ayudaron a Uber en secreto, según una filtración masiva

Los papeles detallan la extensiva ayuda que Uber recibió de líderes como el actual presidente de Francia , Emmanuel Macron, y la ex comisionada europea Neelie Kroes .

También muestran cómo el ex jefe de la firma de transporte, Travis Kalanick, ordenó implementar el uso de un "interruptor de la muerte" para prevenir que la policía tuviera acceso a las computadoras de la compañía.

Uber alegó que sus "comportamientos del pasado no son consistentes con los valores actuales" y que es una "compañía diferente hoy".

Fueron filtrados al diario británico The Guardian y se compartieron con el Consorcio de Periodistas de Investigación y varios medios, incluido BBC Panorama .

Revelan por primera vez cómo, con un esfuerzo de cabildeo y relaciones públicas con un costo aproximado de US $90 millones , reclutaron a políticos con posiciones favorables a la compañía para ayudar en su campaña que cambiaría la industria de los taxis en Europa.

Muestran cómo la ex comisionada Neelie Kroes, una de las principales representantes en Bruselas, había estado en conversaciones con Uber antes de que finalizara su período oficial, y que luego hizo cabildeo de manera secreta para la firma en lo que podría considerarse una violación a las reglas éticas de la Unión Europea.

En esos momentos, Uber no solo era una de las compañías con crecimiento más acelerado en el mundo, sino también una de las más polémicas.

Al final, los accionistas no aguantaron más y presionaron la salida de Travis Kalanick de la compañía en 2017.

Una 'ayuda espectacular' de Macron

El lobista de Uber Mark MacGann describió su reunión con Macron como "espectacular. Algo que no he visto nunca", según muestran los documentos. "Pronto vamos a bailar", agregó.

Macron no creía que hubiera futuro para UberPop, pero estuvo de acuerdo en trabajar con la compañía para reescribir las leyes francesas que regulaban sus otros servicios.

El alcance de la relación del ahora presidente de Francia con la controvertida firma global que operaba al margen de la legislación del país no se había revelado hasta el momento.

Reguladora convertida en lobista

"Estás comprobando el hecho de que estás haciendo algo que no deberías estar haciendo", declaró a BBC Panorama. "Porque si no hubiera pedido permiso, podrías argumentar que hay un área gris, había una área gris. Pero ya no existe".