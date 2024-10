Earthships: las fascinantes casas construidas hace 40 años en el desierto de Nuevo México que son un ejemplo para combatir el cambio climático

La idea

"Vi a Walter Cronkite [presentador de noticias de CBS News] hablando sobre la tala de bosques para obtener madera, lo que no solo crea erosión, sino también un problema de oxígeno porque los árboles emiten oxígeno", le cuenta Reynolds a la BBC.

"Estaba hablando de lo que ahora llamamos cambio climático y calentamiento global. Vi todas esas latas de cerveza tiradas a la basura y me dije: '¿Por qué no construimos con latas de cerveza y no con árboles?'".