Edith Thompson: la esposa que fue ejecutada por el asesinato de su marido que cometió su amante

"Quería ser extraordinaria"

"Conocí a una mujer que había perdido tres maridos"

"Ayer conocí a una mujer que había perdido tres maridos y no debido a la guerra, dos se ahogaron y uno se suicidó, y algunas personas que conozco no son capaces de perder a uno. Que injusto es todo. Bess y Reg vienen a cenar el domingo".

"¿Por qué lo hizo?"

Pero después del encuentro no hubo una confesión sino preguntas: "¿Por qué lo hizo? Yo no quería que lo hiciera. Dios, Dios, ¿qué puedo hacer? Debo decir la verdad".

Freddy no negó haber apuñalado a Percy, pero dijo que él había sido atacado y que actuó en defensa propia. Cuando le contaron que Edith también sería acusada de asesinato preguntó: "¿Por qué ella? La señora Thompson no estaba al tanto de mis movimientos".

Espectáculo público

"Un buen hombre no fue suficiente para ella"

"La mujer no es culpable"

La evidencia contra ella no tenía peso. El cuerpo de Percy no presentó trazos de veneno o de vidrio, ni nada incriminatorio. Los testigos también coincidieron con la versión de Edith de que ella fue sorprendida la noche en la que su marido fue apuñalado

"Ella nunca tuvo una oportunidad"

"A las mujeres no les gustaba porque la temían, ya que se trataba de una de esas mujeres que atraen a los hombres, además era problemática y no merecía ser compadecida", explicó Thompson.

"Hoy parece el fin de todo. No puedo pensar, parezco estar enfrente de una pared vacía y gruesa, la cual ni mis ojos o pensamientos pueden penetrar. No está al alcance de mis poderes de comprensión que esta sentencia deba sustentarse en algo que no hice, algo de lo que no supe previamente ni en ese momento", les escribió a sus padres.