EE.UU. acusa a 3 hijos de "El Chapo" Guzmán y otros 25 miembros del cartel de Sinaloa por la crisis del fentanilo

"Saben que están envenenando y matando estadounidenses. Simplemente no les importa porque ganan miles de millones de dólares haciéndolo", dijo Milgram, refiriéndose a los hijos de Guzmán. "Su codicia es escandalosa y no tiene límites" .

Implicados en China

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones el viernes a las empresas químicas con sede en China Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd y Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd.