"EEUU me abandonó": el estadounidense que lleva 5 años preso en Rusia

Tanto su diario, The Wall Street Journal, como su gobierno sostienen claramente que el caso de Rusia en su contra es falso. A pesar de ser un corresponsal acreditado, fue arrestado en marzo mientras hacía su trabajo.

Un portavoz del gobierno estadounidense nos dijo que han presentado “múltiples propuestas” a los rusos y que están “constantemente discutiendo” el caso de Whelan con sus aliados. "No pasa una sola semana sin actividad intensa", lee el comunicado.

Pero en todos los años que hemos conversado, nunca he escuchado a Whelan sentirse tan pesimista o estar tan frustrado .

"Sé que EE.UU. tiene todo tipo de propuestas, pero no son las que los rusos quieren. Así que van y vienen, como arrojando espagueti contra la pared a ver si se pega", alega.

Después de su juicio, Whelan asegura que Rusia lo quería devolver a casa en canje por un traficante de armas condenado en EE.UU., Viktor Bout . Pero Donald Trump era presidente en ese entonces, y "continuaban diciendo que no".

"Es extremadamente estresante saber que hubiera podido estar en casa hace años", me cuenta. "Es extremadamente frustrante saber que han cometido errores. Básicamente me han abandonado aquí".

Pero cuando le pregunté al Ministerio de Relaciones Exteriores británico sobre sus esfuerzos para liberarlo, me contestaron que estaban "aportando asistencia consular a un ciudadano británico".

El Departamento de Estado de EE.UU. no confirma los detalles de negociaciones sensibles. Pero un portavoz del gobierno estadounidense señaló que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, está "personalmente comprometido" con asegurar la libertad de Whelan.

Dijo que Rusia había rechazado "varias ofertas significativas", pero que EE.UU. "no cesaría en estos esfuerzos" de devolver a sus ciudadanos a casa.

No es solo Paul Whelan el que depende de eso.

“Evan no es un espía, es un periodista. No hace falta decirlo”, indica Polina Ivanova, una corresponsal en Moscú del diario Financial Times y amiga de Evan.