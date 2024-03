El aprieto político en que se encuentra la campaña electoral de Biden en relación con la guerra en Gaza

“Mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca”, manifestó.

“Hay una creencia errada que Estados Unidos puede ordenar a otros países las decisiones soberanas”, dijo. “Israel toma sus decisiones soberanas. Nosotros dejamos en claro cuando no estamos de acuerdo”.

La mayoría de las encuestas de opinión sugieren que el público estadounidense en general tiende a apoyar a Israel en el conflicto, aunque sectores clave de la coalición demócrata de Biden -jóvenes votantes y personas de color- no.

Los grupos pro palestinos en EE.UU. han llamado a una cese el fuego permanente, apoyo a las gestiones diplomáticas de Naciones Unidas y la amenaza de terminar la asistencia militar de EE.UU. a Israel si no cambia de rumbo.

“La gente está molesta, y hay que darles una razón para que no estén molestas”, señala Jim Zogby, presidente del Instituto Árabe Estadounidense.

Él describe los esfuerzos del gobierno de Biden como “declaraciones torpes y de paños tibios de cómo lamentamos no haber expresado mayor solidaridad y estamos trabajando detrás de bambalinas”.

“Eso no quiere decir que la manera en que el presidente maneje Gaza no sea importante, pero no es más que otra pincelada en el lienzo que los votantes estarán considerando cuando depositen su voto”.