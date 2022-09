El biólogo que intentó revelar los secretos de la industria pesquera y desapareció en el Pacífico sudamericano

La desaparición

El trabajo

El peligro

La "invisibilidad" del océano

El cuerpo de Davis aún no ha sido encontrado. Las investigaciones de las autoridades panameñas y el FBI no fueron concluyentes.

"Los observadores no cuentan con el apoyo de la industria pesquera. No cuentan con el apoyo de las agencias. No cuentan con el apoyo de sus empleadores, los contratistas. Al final, están solos ", dijo Liz Mitchell, expresidenta de la Asociación de Observadores Profesionales.

Un poco de luz

* Rachel Monroe es narradora y reportera del podcast de la BBC Lost At Sea. Es colaboradora del New Yorker radicada en Texas y autora de Savage Appetites: True Stories of Women, Crime, and Obsession.