El bitcoin alcanza el récord de $us 100.000 ante las expectativas por el gobierno de Trump (y otros 7 momentos salvajes de su historia)

Pero este hito en particular era especialmente esperado.

1. El misterioso creador del bitcoin

En 2016, el informático australiano Craig Wright dijo que él era Satoshi, pero después de años de batallas legales, un juez del Tribunal Supremo concluyó que no.

2. Haciendo historia con la pizza

3. Convertirse en moneda de curso legal

Aunque Bukele esperaba que la medida aumentara la inversión en su país y redujera los costos para los ciudadanos que intercambiaban dinero, no se hizo tan popular como esperaba.

4. El auge y caída de las criptomonedas en Kazajistán

5. Bitcoins en el basurero

La naturaleza misma de las criptomonedas implica que recuperarlas no es tan fácil como restablecer la contraseña. Sin bancos involucrados, no hay una línea de ayuda de atención al cliente.

6. El Rey Cripto estafador

"No creo haber cometido fraude. No quería que nada de esto sucediera. Ciertamente no era tan competente como pensaba", le dijo Bankman-Fried a la BBC.