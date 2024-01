El caso de las gemelas que un día dejaron de hablar y terminaron en un hospital psiquiátrico de alta seguridad en Inglaterra

"Teníamos un impedimento del habla . Nuestros padres no podían entender una palabra de lo que decíamos, nadie entendía, así que dejamos de hablar", le dijo al podcast de la BBC, “June: Voice of a Silent Twin” (June: la voz de una gemela silenciosa).

"Era casi como una historia de terror, misterio e intriga, que terminaba en tragedia. Estábamos intentando todas estas cosas para tratar de conseguir ayuda. No sabíamos cómo terminaría".

El silencio

"Pensé: 'Puedo ser normal'", recuerda June. "Pero todo se fue desvaneciendo. Debo haber perdido la confianza, tal vez fue una mirada, un gesto o alguien dijo algo, simplemente me callé. Volví al punto de partida".

Malas compañías

A los 18 años, las aspirantes a escritoras sentían que la juventud "las estaba pasando de largo", y entonces comenzaron a pasar tiempo con chicos que no eran buena compañía y que conocían de la escuela en Gales. Eso fue finalmente lo que las llevó a acabar en Broadmoor.

Sus padres, Aubrey y Gloria –a quienes se describe como “encantadores y muy hospitalarios”- no tenían idea de este comportamiento de sus hijas y de los problemas que tenían con la policía.

Rumbo a Broadmoor

'No tengo nada malo', me decía a mí misma, pero entonces el psiquiatra me dijo: 'Allí hay trabajos que puedes hacer, hay fiestas, discotecas'. Y yo pensé: esto va a ser genial'".