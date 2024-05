El día que Salvador Dalí le contó a la BBC el secreto de cómo mantenía su bigote

Su particular técnica reflejada en sus inusuales pinturas, esculturas, joyas, películas y en su arte interactivo de tamaño natural marcaron el comienzo de una nueva generación de expresión imaginativa, señala el sitio web del Museo Dalí de San Petersburgo, en Florida (Estados Unidos).

Pero no solo el arte de Dalí es excéntrico . Su vida privada estuvo plagada de características que lo hicieron un hombre poco común.

No tuvieron hijos y la pareja tenía un matrimonio abierto. Organizaban orgías regularmente en su casa, aunque se dice que Dalí observaba en lugar de participar.

Y esas particularidades también se observaban en su apariencia física. Porque c ó mo hablar de Dalí sin mencionar su bigote.

Y, como no podía ser menos, en el campeonato mundial de barbas y bigotes, el "bigote Dalí" tiene su propia categoría.

"Mi bigote es muy alegre"

"Mi inglés es muy, muy problemático. Pero esto no es importante porque si alguien logra captar un pequeño pedazo de mis ideas, esto es absolutamente suficiente, porque las ideas " d alianas" poseen un tremendo poder germinador ", dijo en su inglés que acentuaba fuertemente las erres.

"Al finalizar la comida, no me limpiaba los dedos y me ponía un poco en mi bigote y así quedaba (firme) toda la tarde. Era muy eficiente", explicó.