El duro operativo del Talibán para sacar a los drogadictos de las calles

"Estaba bajo el puente intentando conseguir drogas cuando sentí que una mano me agarraba por detrás. Era el Taliban. Habían venido a llevarnos".

La capital de la drogadicción

"Iba allí a ver a mis amigos y a tomar drogas. No temía a la muerte. De todos modos, la muerte está en manos de Dios", comenta Omar.

Una dura estrategia

"Utilizaban tubos para azotarnos y golpearnos", cuenta Omar. "Me rompí un dedo porque no quería abandonar el puente y me resistí. Aun así, nos obligaron a salir".