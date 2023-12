El escándalo de la profesora que tuvo dos hijas con su alumno adolescente y que Netflix llevó al cine en la película "May December"

Y no solo eso. La profesora estaba embarazada del adolescente.

La historia de la pareja es la fuente de inspiración de la nueva película de Netflix " May December" (en español, Secretos de un escándalo ), protagonizada por Julianne Moore y Natalie Portman.

"Hubo un momento en el que me dijo que estaba enamorado de mi. Me dio miedo", contó Letourneau en una entrevista.

Letourneau dijo que era la profesora del joven y que no estaba pasando nada inapropiado. Fueron llevados a la estación de policía, a donde acudió la madre del menor, quien dijo que no había problema con que su hijo estuviera con su profesora.

Según su abogado, ella parecía no entender que la relación que mantenía con su aluno era ilegal.

"Me decía que estaban enamorados y que él también quería la relación. '¿Cómo puede ser un delito?', me preguntaba ella. Realmente no creía que estuviera cometiendo un delito", relató el abogado