El escándalo de R Kelly, el músico estadounidense hallado culpable de mantener cautivas a jóvenes como esclavas sexuales

"Él decide qué comen y cómo se visten, no les permite salir sin su permiso y exige que las entrenen en las prácticas sexuales que más le gustan".

Estas son algunas de las acusaciones que se había hecho contra el músico estadounidense R Kelly, quien este lunes fue encontrado culpable de explotación sexual de mujeres, algunas de ellas menores de edad, durante un periodo de dos décadas.

Once testigos, nueve mujeres y dos hombres, subieron al estrado durante juicio de seis semanas, describiendo las humillaciones sexuales y la violencia que sufrieron a manos de él.

Después de dos días de deliberaciones, el jurado declaró a Kelly culpable de todos los cargos que enfrentaba.

La condena se conocerá el 4 de mayo. Podría pasar el resto de su vida tras las rejas.

Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, fue declarado culpable de usar su fama y fortuna para atraer a las víctimas con promesas de ayudarles en sus carreras musicales. Varias de sus víctimas declararon que eran menores de edad cuando abusó sexualmente de ellas.

El músico había rechazado categóricamente las acusaciones en su contra.

El artista saltó a la fama en la década del 90 con canciones como "Bump and Grind" e "Ignition". Uno de sus singles más conocidos es "I believe I can fly".

Getty Images R Kelly controlaba cada aspecto de la vida de varias jóvenes de las que abusaba sexualmente.

En su autobiografía, R Kelly señala que él mismo fue víctima de abuso sexual cuando era niño.

Kelly también fue declarado culpable de violar la Ley Mann, una ley federal que prohíbe el tráfico sexual a través de las fronteras estatales, y de crimen organizado. Durante el juicio, los fiscales detallaron cómo sus gerentes, guardias de seguridad y otros miembros del séquito trabajaron para ayudarlo en su empresa criminal.

El jurado también escuchó cómo Kelly había obtenido ilegalmente documentos para casarse con la cantante Aaliyah, quien murió en un accidente de avión en agosto de 2001 después de contraer matrimonio con Kelly a los 15 años.

Control de sus víctimas

Durante el juicio los testigos explicaron como el músico controlaba la vida de sus víctimas, monitoreando cada uno de sus movimientos en sus propiedades en Chicago y Atlanta e impidiéndoles tener contacto con el mundo exterior.

En general se trataba de jóvenes con aspiraciones de una carrera musical.

En un reportaje de 2017 el medio digital Buzzfeed relataba que una mujer entrenaba a las recién llegadas en las prácticas sexuales preferidas de R Kelly.

"Las mujeres que vivían con Kelly estaban obligadas a llamarlo Daddy o Papito. Él las llamaba sus babies y debían pedir permiso si quieren salir a la calle", señalaba Buzzfeed.

Kelly controlaba además la ropa vestían las jóvenes y confiscaba sus celulares. Si desobedecían, eran castigadas física y verbalmente.

Casos previos

No era la primera vez que R Kelly se ve involucrado en un escándalo de abuso sexual.

Numerosas acusaciones en el pasado se relacionaron con adolescentes.

Getty Images El matrimonio de R Kelly con Aaliyah fue anulado cuando se descubrió que la cantante tenía sólo 15 años. R Kelly escribió y produjo el primer single de la joven titulado "La edad es sólo un número".

En 1994, cuando R Kelly tenía 27 años, se casó con Aaliyah, entonces una gran promesa del R&B.

Poco después el matrimonio fue anulado cuando se demostró que Aaliyah no tenía 18 años como señalaban sus documentos falsos. La cantante tenía sólo 15 años.

R Kelly llegó además a acuerdos extrajudiciales con numerosas demandantes.

Una de ellas fue Tiffany Kawkins, que alegó haber sufrido "abuso emocional y físico" durante una relación de tres años con el músico que comenzó cuando él tenía 24 años y ella 15.

Otra joven, Tracy Sampson, demandó al artista por "inducirla en una relación sexual indecente cuando tenía 17 años".

Acusado por la policía

En 2002, Kelly fue acusado formalmente por la policía de Chicago de crear y poseer pornografía infantil.

Se presentaron más de 10 cargos en relación con las grabaciones, que incluían imágenes de penetración, sexo oral y otros actos.

La policía acusó al músico de filmar cada uno de esos actos con una adolescente.

El caso llegó a la justicia luego de seis años, pero el jurado concluyó que no podía probarse en forma categórica que la joven en el video era menor.

Todos los cargos fueron retirados y R Kelly fue declarado no culpable.

*Este artículo se publicó originalmente en 2017 y fue actualizado con la noticia del veredicto del juicio contra R Kelly.

