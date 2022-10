El experimento de una ciudad estadounidense para indemnizar a algunos de sus ciudadanos afroamericanos

Los beneficiarios están encantados, aunque no todos están de acuerdo sobre si esto es realmente justicia.

¿En qué consisten las reparaciones?

Una orden del Ejército de la era de la Guerra Civil confiscó una gran franja de tierra en Carolina del Sur y Georgia de los propietarios blancos para distribuirla entre los esclavos liberados. El tamaño de las parcelas dio lugar al eslogan "40 acres y una mula", un sinónimo de las reparaciones prometidas por la esclavitud, pero la promesa finalmente no se cumplió.

Vivienda, no esclavitud

Sin embargo, la iniciativa se destaca por lo que no contempla: no hay pagos en efectivo y no tiene un vínculo directo con la esclavitud.