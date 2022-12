El discurso final de su primera película hablada "El gran dictador" (1940) fue una defensa admirable y progresista de la democracia, que no pudo escucharse en los dominios del Tercer Reich ni en Italia ni en España, pues Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Francisco Franco prohibieron la película, demostrando que Chaplin había dado en el blanco .

Expulsado

Pero ese, como te anticipamos en el título, no fue el final de la historia .

"Ridículo"

La familia guardó silencio sobre las demandas de rescate pero eso no impidió que circularan varios rumores sobre el ataúd perdido.

Inspiración italiana

Roman Wardas, un mecánico de automóviles de 24 años, dijo que no había podido conseguir empleo y estaba pasando por momentos difíciles cuando leyó un artículo en un periódico sobre un caso similar en Italia .

"No me inquietó particularmente interferir con un féretro", dijo.

El coacusado le dijo al tribunal: "No me molestó levantar el ataúd. La muerte no es tan importante donde provengo".