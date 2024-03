El fascinante origen del rongo rongo, el sistema de escritura de los rapanui en la Isla de Pascua

Por tanto, las tablas no han podido ser leídas.

Entre los expertos no hay consenso total.

"Hay una minoría que afirma que aún no se sabe si se trata de un sistema de escritura propiamente dicho y no sólo de unos símbolos iconográficos que pueden mostrar una narrativa, pero no configurar específica y sistemáticamente una lengua”, reconoce Ferrera.