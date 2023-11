El funcionario paraguayo destituido tras firmar un acuerdo con Kailasa, un país que no existe

Entrevistado este miércoles por la radio local ABC Cardinal, Chamorro reconoció no saber dónde quedaba el supuesto país.

Tras conocerse la noticia de la firma de este acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería dijo en un comunicado que "no puede considerarse un documento oficial" porque no se cumplieron los procedimientos legales correspondientes, y por lo tanto no tiene validez.