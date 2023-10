El furor en Rusia por ver las versiones piratas de Barbie pese a las sanciones y la prohibición de Moscú

Oficialmente, Barbie no se está mostrando en Rusia.

No es de extrañar que sonrían: la película de Barbie está atrayendo a multitudes al Multiplex de enfrente, pese a las sanciones de Occidente.

Sin embargo, se han filtrado copias no autorizadas dobladas al ruso.

En el cine todo es un poco secreto. Cuando le pregunto a una persona qué película viene a ver, me nombra una oscura cinta rusa de 15 minutos y se ríe.

Al ministerio de cultura de Rusia no le hace mucha gracia. El mes pasado, concluyó que la película "no estaba en línea con los objetivos y metas establecidos por nuestro presidente para preservar y fortalecer los valores morales y espirituales tradicionales rusos ”.

Eso sí, los espectadores con los que he hablado están encantados de que Barbie haya llegado a la pantalla grande.

“Se trata de tener una mentalidad abierta hacia la cultura de otras personas”, comenta Ayona. “Incluso si no estás de acuerdo con los estándares de los otros, es genial que puedas verla”.

Ni la muñeca ni la película

Sin embargo la parlamentaria Maria Butina cree que no hay nada genial en Barbie, la muñeca o la película.

“Tengo problemas con Barbie como forma femenina”, me dice. “Algunas niñas -especialmente en la adolescencia- tratan de ser como Barbie, y eso agota sus cuerpos”.

Butina añade que la película no tiene licencia para mostrarse en los cines rusos. “No violes la ley. ¿Es esta una pregunta para nuestros cines? Absolutamente. He enviado varias solicitudes a los cines para preguntarles cómo es posible que estén mostrando la película”, dice.

“Rusia está salvando a Ucrania”, me dice, “y salvando el Donbás”.

Pintan a Moscú como pacificador, no belicista. Argumentan que es Estados Unidos, la OTAN y Occidente quienes están usando a Ucrania para llevar adelante una guerra con Rusia.

Contra Occidente

El texto asevera que “en la década de 1990, en lugar de nuestros tradicionales valores culturales -como el bien, la justicia, el colectivismo, la caridad y el sacrificio personal- se impuso en Rusia bajo la influencia de la propaganda occidental un sentido del individualismo, junto con la idea de que las personas no tienen ninguna responsabilidad con la sociedad”.

El libro alienta a los estudiantes de 11º grado a “multiplicar la gloria y la fuerza de la patria”. En otras palabras, tu patria (y no la de Barbie) te necesita.

Fuera de Moscú

Mientras un grupo de paracaidistas entona su repertorio patriótico, una película se proyecta en la pantalla que está detrás. Allí no están ni Barbie ni Ken. Hay imágenes de tanques rusos, soldados marchando y disparando y, en un momento, se ve al presidente Vladimir Putin en el Kremlin.

El menaje patriótico surte efecto. La fiebre de Barbie no se ha apoderado de las calles de Shchekino.

“Ahora mismo es importante hacer películas patrióticas rusas para levantar la moral”, me dice Andrei. “Y necesitamos eliminar los hábitos occidentales de nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer eso. A través del cine. El cine puede influenciar a las masas”.

“En las películas occidentales se habla mucho de la orientación sexual. Aquí no apoyamos eso”, me dice Ekaterina. “El cine ruso habla de los valores familiares, el amor y la amistad”.

“El arte es para todos. No importa de dónde seas”, me dice. “Y no deberíamos restringirnos. Para ser más cultos, sociables y personas más interesantes, necesitas mirar películas y leer libros de otros países también”.