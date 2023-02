El genio africano que hace más de 2.000 años demostró con un palo que la Tierra es redonda

Todavía hay quienes no creen que la Tierra sea redonda, incluso con todos los avances científicos, desde la geografía hasta la astronomía.

Calculando la distancia

Quién fue

Eratóstenes fue un sabio de la antigua Grecia. Y ser sabio en ese momento significaba acumular conocimientos que ahora se distribuyen en diferentes áreas. Así, aunque normalmente clasificado como filósofo, no dejaba de ser matemático, gramático , poeta, geógrafo, bibliotecario y astrónomo.

"La Grecia antigua no era un solo país, sino un conjunto de ciudades-estado" , explica el geógrafo Eliseu Savério Sposito, profesor e investigador de la Universidad Estadual Paulista (Unesp). "Las ciudades eran independientes entre sí, pero guardaban costumbres en común".

Fue en este puesto donde tuvo la idea del experimento que lo consagraría. Pero esta no fue su única contribución al conocimiento universal.

Tierra plana vs. Tierra redonda

Guionista del podcast História em Meia Hora, el profesor de Historia Victor Alexandre cita el libro de la historiadora de la ciencia Christine Garwood Flat Earth: The History of an Infamous Idea ("Tierra plana: la historia de una tristemente célebre idea") para contextualizar que, durante los siglos XVIII y XIX, surgieron filósofos y pensadores que se interesaron en "manchar" la imagen de la Edad Media, buscando poner en valor tanto la Antigüedad Clásica como la Época Moderna.