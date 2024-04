"El glifosato mató a mi bebé y a mis vecinos": Sofía Gatica, la argentina que se enfrentó a Monsanto y consiguió expulsar de su pueblo a la empresa

Los motivos, en aquel momento, no estaban claros. Pero todas las miradas apuntaban al único elemento novedoso en el pueblo: la soya.

Pero el explosión de la soya no era producto de la naturaleza. Para garantizar las grandes siembras, fue necesario incorporar el glifosato, un herbicida que evita el brote de maleza y deja el paso libre a los cultivos controlados.

Historia de una madre

No hizo falta mucho tiempo para que Sofía regresara al campo. Al terminar el colegio secundario, con la nostalgia de los días pasados, se casó, dejó la ciudad y volvió con su marido a vivir en una zona alejada del ruido de la ciudad.

Después de tener a su primer hijo, en el momento de su segundo embarazo, los médicos le dijeron que algo no andaba bien con su futura hija, pero que no debía preocuparse porque podría ser operada.

Tras parir a su pequeña niña, las horas pasaban pero no llegaban noticias de ella. La habían llevado a revisar. Pasaban los días y Sofía seguía sin poder ver a su hija.

"Fue muy difícil para mí. Estaba esperando a que me la trajeran, hasta que finalmente me la trajeron y estaba muerta. Me dejaron muerta en mis manos", cuenta Sofía.