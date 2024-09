El gobierno de Argentina autoriza la entrada y la regularización de migrantes venezolanos con documentos vencidos

La propuesta beneficia a los venezolanos con documentos vencidos que no han podido renovarlos debido al retiro de los representantes consulares bolivarianos tras las elecciones y las restricciones impuestas por el gobierno de Maduro para tramitar documentación.

Incluso quienes no cuenten con cédula de identidad o pasaporte venezolanos podrán acreditar su identidad mediante una declaración jurada, siempre que la persona haya ingresado al país en forma regular y esté registrada en la base de datos de Migraciones.

"Limbo migratorio"

Trotta explicó que no solo el reciente cierre del consulado de Venezuela ordenado por Maduro tras los últimos comicios perjudicó a los venezolanos en Argentina.

No obstante, los venezolanos que eligen quedarse en Argentina suelen ponderar la calidez con la que son recibidos.

Milei vs Maduro

En julio pasado, cuando aún no se habían dado a conocer los datos oficiales de los comicios para un posible tercer mandato consecutivo del venezolano, el presidente argentino anunció por redes sociales que " la dictadura comunista de Nicolás Maduro " había llegado a su fin.

"Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", dijo, agregando que "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".

Horas más tarde, Maduro le respondió: "Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde".