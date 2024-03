El grupo de WhatsApp que ayudó a rescatar mujeres traficadas y esclavizadas en Medio Oriente

Una mujer de 32 años no puede controlar su llanto al revivir el abuso que experimentó cuando, esperando una vida mejor, se encontró trabajando como una empleada doméstica en Omán.

No fue sino hasta que el avión aterrizó en Muscat, la capital de Omán, que se dio cuenta de que había sido engañada y después atrapada por una familia que la obligaba a trabajar extenuantes horas, siete días a la semana .

"Llegué a un punto en que no podía aguantar más", dice, detallando cómo apenas tenía tiempo para dormir dos horas.

No llevaba mucho tiempo allí, cuando su jefe empezó a forzarla a tener sexo con él , amenazándola de muerte si decía algo al respecto.

"No era con él únicamente", revela. "Traía a sus amigos y ellos le pagaban después".

En una encuesta en la que participaron 400 mujeres en Omán realizada por la organización benéfica para migrantes Do Bold, publicada en 2023 por el Informe de Personas Traficadas del Departamento de Estado de EE.UU., casi todas resultaron ser víctimas de tráfico humano.

A miles de kilómetros de distancia, en New Hampshire, Estados Unidos, la activista de redes sociales malauí de 38 años Pililani Mombe Nyoni vio su mensaje y empezó a investigar.

"Siento como si estuviera en una prisión… no podemos escapar", decía una. "Mi vida está en verdadero peligro", decía otra.

"Kafala"

Nyoni empezó a hablar con organizaciones benéficas para combatir el tráfico humano en Malaui y le presentaron a Ekaterina Porras Sivolobova, fundadora de Do Bold, con sede en Grecia.

Do Bold trabaja con una comunidad de trabajadores migrantes en los países del Golfo , identificando víctimas de tráfico humano y trabajo forzado para luego negociar su liberación con sus empleadores.

"Los empleadores le pagan a un agente para suministrarles una trabajadora doméstica. Uno de los problemas comunes que enfrentamos es cuando el empleador o agente dice: 'Ella no se puede ir a casa si antes no me devuelven el dinero que pagué por ella'", comentó Sivolobova a la BBC.