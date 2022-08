El hijo nacido de una violación que ayudó a su madre a llevar a la justicia a sus abusadores

"El incidente es muy antiguo, pero las heridas que causó aún no han cicatrizado", le dijo la mujer a la BBC. "Ha paralizado mi vida y recuerdo ese momento una y otra vez".

Activistas dicen que hay muchos más casos que no se denuncian porque los niños son demasiado pequeños para entender lo que les sucede o tienen demasiado miedo de hablar.

La víctima, cuyo nombre no puede ser revelado según las leyes indias, dijo que las violaciones tuvieron lugar en 1994 en la ciudad de Shahjahanpur. Los hermanos Mohammed Razi y Naqi Hasan, vivían en el vecindario y saltaban el muro que delimitaba la casa de ella y la agredían cuando estaba sola.

"Sufrí mucho por este niño, pero ni siquiera tuve la oportunidad de ver su rostro. Cuando le pregunté a mi madre, ella me dijo: 'ahora tendrás una segunda oportunidad en la vida'".

La mujer y su familia no hicieron la denuncia ante la policía por miedo a las represalias .

"Mi sueño era crecer y unirme a la policía, pero debido a esas dos personas, todos mis sueños se acabaron. Dejé la escuela. No pude estudiar".

Su madre dijo que creció escuchando de sus vecinos que él no era hijo de sus padres y así fue como el niño se enteró de que era adoptado.

El niño anhelaba saber quién era su padre. No tenía apellido -en India suele ser el nombre del padre- y los niños lo ridiculizaban en la escuela.

Constantemente le preguntaba por él a su madre y amenazaba con suicidarse si no se lo decía. Finalmente, ella le contó la verdad.

El área donde vivió cuando era niña había cambiado radicalmente: ni siquiera podía encontrar su antigua casa y no se podía rastrear a los acusados.

"Los encontré y hablé con ellos por teléfono. Me reconocieron y me preguntaron por qué no estaba muerta todavía", explicó la mujer. "Les dije, ahora es tu turno de morir".