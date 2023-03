El hombre que convirtió a Perú en el mayor exportador de una fruta que apenas existía en el país

Hoy, es es el mayor exportador del mundo y empresas agropecuarias de todo el planeta invierten en el país para sumarse a un boom para el que no se atisba un final.

Él fue el pionero, el primero en detectar el potencial de su país como superficie de cultivo de un fruto que no se daba en él y lanzarse a explotarlo. Es el gran artífice de la explosión de los últimos años.

Todo empezó en Chile

Tras viajar él mismo a Chile para verlo con sus propios ojos, Gereda se embarcó en una aventura en la que no muchos creían. "La literatura decía que en Perú no se podían producir arándanos porque no hay suficientes horas-frío", recuerda.