El hombre que lleva 1.000 días encerrado en confinamiento solitario en una cárcel de Irán

Pese a la dura represión contra la disidencia que caracteriza a las autoridades de este país, no es usual que mantengan a un preso confinado en solitario durante tanto tiempo.

"Cada vez que sus parientes visitan a Vahid en prisión intentan apoyarlo, pero es él quien les levanta el ánimo", me comenta una fuente cercana a la familia.

En cada comida en la mesa de los Afkari no solo falta Vahid . Tampoco están dos de sus hermanos.

Durante años he seguido la historia de esta familia, que muestra cómo el régimen iraní no se detiene ante nada a la hora de silenciar a la disidencia.

"Ni una sola prueba"

En agosto de 2020 se compartió en las redes sociales un mensaje de audio de Navid: "No hay ni una sola prueba en este maldito caso que demuestre que soy culpable", protestaba. "Me he dado cuenta de que están buscando un cuello para su soga". Más tarde, esta frase se volvió viral.