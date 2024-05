El hombre que rescató a más de 300 personas en las históricas inundaciones en el sur de Brasil sin saber nadar

En sus 59 años de vida, Ivan Brizola, de Rio Grande do Sul, nunca aprendió a nadar. Pero cuando fuertes inundaciones azotaron esta semana ese estado brasileño, pidió prestado un kayak -que tampoco había usado antes- y salió a rescatar a personas atrapadas por el agua.

Residente en la capital de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, escuchó advertencias de amigos que trabajan en seguridad de que el riesgo era inminente y sintió que debía hacer algo.

Su propia casa, en Porto Alegre, no se vio afectada.

Aunque no sabía nadar dice que no tenía miedo , simplemente estaba concentrado.

"Tanto es así que no podría decir exactamente qué día es. Si preguntas en general, sólo notarás que la gente está concentrada. No saben qué día es. La misión realmente es ayudar a tu hermano ”, le dice a BBC News Brasil.

Rescate

"Hoy me desperté a las 4:30, me levanté, di de comer a los perros, limpié las perreras, freí huevo con pan y me fui", cuenta.