El insondable enigma del tiempo: lo que sabemos sobre su inicio y cómo podría ser su final

Se pueden encontrar ideas similares en los escritos del filósofo cristiano Tomás de Aquino, dice el físico cuántico Vlatko Vedral, de la Universidad de Oxford en Reino Unido. "Dijo que no tiene sentido preguntar qué estaba haciendo Dios antes de que se creara el universo, porque Dios creó todo, incluido el tiempo, por lo que la pregunta no tiene sentido".

¿Infinito?

Algunos físicos, como el físico teórico Barak Shoshany de la Universidad Brock en St Catharines, Canadá, argumentan que, debido a que los infinitos causan tales problemas a nuestras teorías, "las singularidades realmente no existen". Shoshany dice que, más bien, son una señal de que la teoría que se utiliza "ya no es válida".

Una sola vía

El multiverso

"Resulta que nos encontramos en el único [universo] que tenía baja entropía al principio", dice Adlam. Los universos que comienzan con alta entropía no sustentarían la vida, por lo que no habría nadie para hacerse la pregunta.

Definiendo el futuro

Pero tal vez no sea así como funciona. "Lo que realmente queremos pensar es en que el universo decide toda la historia de una sola vez" , dice Adlam. En otras palabras, no es sólo el pasado lo que está arreglado: el futuro también lo está, pero aún no sabemos qué es.

Si esta visión del tiempo es correcta, "no hay ninguna virtud especial en explicar las cosas a partir de cosas anteriores", dice Adlam. En cambio, el presente, el futuro y el pasado dependen el uno del otro de formas que no entendemos.

El fin de los tiempos

Sin embargo, desde la década de 1990 se ha acumulado evidencia de que la expansión del universo se está acelerando, lo que sugiere que la gravedad no será lo suficientemente poderosa como para detenerla. " No parece haber una manera plausible de llegar a un Big Crunch desde la cosmología actual ", dice la cosmóloga Katie Mack del Instituto Perimeter de Física Teórica en Waterloo, en Ontario, Canadá.

Es una idea dramática, pero "la mayoría de los cosmólogos no la toman en serio como una posibilidad", dice Mack. Esto se debe a que parece requerir cantidades cada vez mayores de energía, sin una fuente obvia . "No está claro si algunos principios fundamentales del universo impiden un gran desgarro".

Un "aburrido" final

La muerte por calor tiene extrañas implicaciones para el paso del tiempo. En nuestra experiencia, la flecha del tiempo está estrechamente relacionada con el aumento de la entropía, pero en el momento de la muerte por calor, la entropía estará al máximo. "La entropía no puede aumentar", dice Mack. "No hay dirección futura y se pierde la flecha del tiempo".

"Aún se puede hablar de la idea de que el tiempo pasa, pero no en una dirección", dice Mack. "No es que no exista, es sólo que ya no tiene significado".