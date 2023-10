El legado de trauma y división que dejaron Reino Unido y Francia en Medio Oriente

"Vieron cómo las tropas entraron y atacaron a la gente. Mi padre me dijo que golpearon a un hombre en la cabeza con un martillo de madera usado para picar carne que llaman (en árabe) modakah, y murió", recuerda Haddad.

Me contó la historia de su propia infancia en Líbano en medio del derramamiento de sangre que presenció su familia, que había sido desplazada de su tierra natal.

Una historia "fundamental"

Más promesas incumplidas y represión

"Los británicos no sabían cómo gestionar estas cosas", afirma el historiador israelí Tom Segev.

"Trataron a Palestina como uno trata a una adorable mascota. Es bueno tenerla, pero realmente no debería causarnos demasiados problemas ", añade.

Consecuencias de por vida

Estrés postraumático

"Siento como si me faltara una gran parte de mí. Me siento como una isla en un océano que me resulta totalmente extraño", concluye.