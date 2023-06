El masivo ciberataque que amenaza con revelar los datos de empleados de grandes empresas del mundo, incluyendo la BBC

El grupo de piratas informáticos Clop advirtió en la dark web (web oscura) a las empresas afectadas por el ataque al software comercial MOVEit que si no les envían un correo electrónico antes del 14 de junio para empezar negociaciones, se publicarán los datos robados.

Las autoridades siempre recomiendan a las empresas afectadas que no paguen si los piratas informáticos exigen dinero.

Inusual

Esto podría deberse a que Clop aún no entiende la escala del hackeo que ha cometido y que aún se está procesando en todo el mundo.

"Mi opinión es que tienen tantos datos que les resulta difícil estar al tanto de todo. Están apostando a que, si sabes que has sido hackeado, te contactarás con ellos", dice el director ejecutivo de SOS Intelligence, Amir Hadžipasić.

No todas las empresas han visto los mismos datos expuestos.

Las empresas públicas

El consejo de los expertos es que las personas no entren en pánico y que las organizaciones lleven a cabo controles de seguridad emitidos por autoridades como la Autoridad de Infraestructura y Seguridad Cibernética de los Estados Unidos.

"No se preocupe, borramos sus datos, no necesita contactarnos. No tenemos ningún interés en exponer dicha información", escribió el grupo.