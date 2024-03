El "miedo" de Gillian Anderson a interpretar a la periodista de la BBC que entrevistó al príncipe Andrés recreada en la película "La gran exclusiva"

'Un accidente automovilístico a cámara lenta'

"Boquiabierta", asegura Piper, con los ojos como platos mientras lo recuerda. "No podía creer lo que estaba viendo y sentí que probablemente no volvería a ver algo así".

La película de Netflix, en la que McAlister es productora ejecutiva, está basada en su libro “Scoops: Behind the Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews” (Exclusivas: tras los bastidores de las entrevistas más impactantes de la BBC). Escribió estas memorias tras aceptar en 2021 un despido voluntario de su trabajo en Newsnight.