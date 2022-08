El misterio de las bombas nucleares que EE.UU. perdió y aún no sabe dónde están

El 17 de enero de 1966, cerca de las 10:30 am, un pescador de mariscos español vio cómo caía del cielo un contrahecho paquete blanco … y luego planeaba silenciosamente hacia el mar de Alborán. Algo le colgaba debajo, aunque el hombre no podía definir qué era. Luego, el paquete desapareció bajo las olas.

Pero la misión no fue tan secreta como los militares hubieran querido. "No fue una sorpresa que nos llamaran", dice Meyers. Hasta la opinión pública sabía lo que estaba pasando. Cuando el hombre anunció su misterioso viaje durante una cena de amigos, la confidencialidad que esperaba tener se volvió una especie de broma.

"Fue un poco vergonzoso", dice Meyers. "Se suponía que iba a ser un secreto, pero mis amigos me estaban contando la razón por la cual me iba".

De hecho, el incidente de Palomares no es el único en el que se ha extraviado un arma nuclear. Desde 1950, han ocurrido al menos 32 incidentes conocidos como "flecha rota" (los que involucran artefactos catastróficamente destructivos).

"Sabemos más de los casos estadounidenses", dice Jeffrey Lewis, director del programa de no proliferación en el este asiático del Centro James Martin de Estudios de No Proliferación, en California.

"No sabemos tanto de otros países. Realmente no sabemos nada de Reino Unido o Francia o Rusia o China", dice Lewis. "Así que no creo que tengamos algo como un recuento completo".