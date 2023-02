El misterio del “Falsificador español”, uno de los más audaces y hábiles de la historia del arte (cuyas obras aún se venden por miles de dólares)

Los escotes exagerados de las mujeres, la mezcla de ropas de diferentes lugares y épocas y la aplicación de oro al terminar de pintar el cuadro -y no al principio, como en la época medieval- son algunos de estos elementos apuntan hacia el "Falsificador español" como el autor de las piezas.

También se comprobó que los pigmentos utilizados no podían ser de la Edad Media, ya que recién comenzaron a fabricarse a partir del siglo XVIII.

Aún preciadas

No se sabe exactamente cómo, pero dos pinturas sobre pergamino, tituladas "Juego de caza" y "La llegada de la novia", llegaron a manos de la empresaria y coleccionista brasileña Ema Klabin (1907-1994).

"Es difícil saber si Klabin sabía que eran falsificaciones. Probablemente las compró pensando que eran auténticos, pero debe haber descubierto poco después que no lo eran, porque la exposición en Nueva York que tuvo repercusiones", explicó.

Según el curador, quien tiene una maestría en Artes de la Universidad de Sao Paulo, las piezas que están en la Casa Museu no pasaron por exámenes como radiografías, sino por un análisis de estilo.

La casa de subastas Christie's vendió, en diciembre de 2020, por US$4.440 un pergamino titulado "An Encounter between a Lord, Lady and a Knight" y cuya autoría se le atribuye.