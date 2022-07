El misterioso virus que nos protege de la viruela del mono

Pero no pasó mucho tiempo para que aparecieran los primeros escépticos de las vacunas.

En particular, estos médicos disidentes estaban convencidos de que el "humor bestial", el virus de la viruela de las vacas, no tenía cabida en el cuerpo humano.

La cuestión es que los primeros escépticos se habían equivocado. Por supuesto, la nueva técnica no transmitió la esencia de los bovinos a personas inocentes: la viruela bovina era solo un virus normal y, en los siglos venideros, conduciría a la viruela a la extinción.

Pero en 1939, casi 150 años después de que se inventara la vacuna, las pruebas moleculares revelaron que no es así. Más recientemente, la secuenciación genética ha confirmado estos hallazgos.

Una aflicción muy inglesa

La historia habitual de cómo lo hizo es una historia convincente de hermosas mujeres que ordeñaban vacas, momentos eureka y experimentos éticamente cuestionables. Pero resulta que esto no es del todo exacto.

Para probarlo, infectó a un niño de ocho años -sin decírselo- con el virus de la primera y luego lo expuso intencionalmente al virus de la segunda para ver si todavía era susceptible y se enfermaría (afortunadamente, no lo era y sobrevivió).

Allí, John Fewster estableció una práctica para la "variolización", un método antiguo para proteger a las personas de la viruela frotando una pequeña cantidad de pus de una pústula de viruela en una incisión en el brazo de una persona no infectada.

Sin embargo, en Thornbury, varios lugareños no reaccionaron en absoluto a la variolación: no se produjeron marcas de viruela y, a pesar de los repetidos intentos, el procedimiento no tuvo éxito.