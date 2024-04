"El objetivo de Irán con este ataque era poner en marcha una especie de espectáculo para que el mundo fuera testigo"

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, señaló que la confrontación con Irán " aún no ha terminado ".

Pero es claro que definitivamente Irán no quiere que el asunto sea una escalada de las tensiones.

2. Israel dijo que “la confrontación con Irán no ha terminado”. ¿Existe el peligro de que alguna de las partes lance otro ataque en una nueva escalada?

Así que no creo que sea el fin de las tensiones entre Irán e Israel y esto demuestra la importancia de los aliados de Occidente de presentar una estrategia amplia frente a Irán.

Sí. Pero también creo que Israel le mostró a Irán que no está solo.

Asimismo Irán mostró que tiene un poder militar significativo pero este poder no será suficiente para derrotar a Israel militarmente.

No creo que nadie esté dispuesto a hacer eso. La respuesta israelí ya fue bastante firme.

No lo creo. Este periodo particular (de tensiones) es parte del panorama más amplio que comenzó el 7 de octubre con el ataque de Hamás en Israel.

Me parece que Israel astutamente diseñó un ataque que podría considerarse que no violó ninguna ley internacional, porque el edificio que atacaron supuestamente no estaba designado como territorio oficial iraní. Esa fue la justificación que dieron.