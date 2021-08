El olvidado y extraordinario “Woodstock negro” que fue “crucial para la identidad afroestadounidense”

Escucha esta nota aquí

Verano de 1969: Neil Armstrong pone un pie en la Luna, Woodstock se convierte en un hito del movimiento de la contracultura, y Stevie Wonder, Nina Simone, Mahalia Jackson y BB King tocan ante más de 300.000 personas en Festival Cultural de Harlem.

Dos de estos eventos han adornado las portadas de los libros de historia del siglo XX desde entonces. El tercero ha sido casi olvidado.

Hasta ahora.

Un nuevo y premiado documental, The Summer of Soul, se propone corregir lo que cree que es un grave error cultural: el hecho de que lo que podría haber sido el "Woodstock negro" haya sido ignorado en gran medida durante más de medio siglo.

El director de la película, Ahmir Thompson, también conocido como Questlove, dice que el olvido del Festival Cultural de Harlem es parte del "fenómeno muy extendido de borrar la historia negra".

40 horas de imágenes

A Questlove se le conoce más por ser el baterista de The Roots, la banda que toca en el show de TV estadounidense de Jimmy Fallon.

BBC Una multitud de más de 300.000 personas asistió al festival entre junio y agosto de 1969.

También fue DJ en los Oscar de este año y es profesor en la Universidad de Nueva York, experto en Historia de la Música Negra.

Questlove se sorprendió de no haber oído hablar de este evento, uno que ahora cree que es de gran importancia.

Hablando apasionadamente desde Nueva York, la estrella explica cómo en 2017, de la nada, dos productores de cine, Robert Fyvolent y David Dinerstein, le ofrecieron 40 horas de filmación de este festival, que se desarrolló durante seis domingos de junio a agosto de 1969 en el Mount Morris Park de Nueva York.

Él está muy interesado en compartir la historia, que también era nueva para él.

"El Festival Cultural de Harlem fue un evento organizado por dos caballeros, Tony Lawrence [quien contrató los números] y Hal Tulchin [quien lo filmó]", le dice a BBC News.

"De cierta manera lograron reunir a algunos de los rebeldes de su época. Estamos hablando de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & Family Stone, Ray Barretto, Olatunji, Hugh Masekela, Edwin Hawkins Singers, BB King, comediantes, políticos, todos estaba allí."

"Guardado en el sótano"

La razón por la que Questlove y tantos otros nunca oyeron hablar de esta serie de conciertos es lo que sucedió, o mejor dicho, no sucedió después.

BBC Questlove cuenta que el material estuvo guardado por más de cinco décadas en un sótano.

"El evento se ha preservado profesionalmente en cinta y ningún productor o medio está interesado en verlo o en darlo a conocer o distribuirlo en todo el mundo", continúa.

"Entonces, lo que acaba sucediendo es que esta película se queda en el sótano durante 50 años".

Mientras que Woodstock fue inmortalizado en un documental ganador de un Oscar, lo que ayudó a hacerlo famoso en todo el mundo, el Festival Cultural de Harlem solo se transmitió en forma de dos programas de una hora con las mejores partes en una estación de televisión local de Nueva York y nunca se repitieron.

El sótano del que hablaba Questlove pertenecía a Tulchin, quien filmó el evento. El veterano de la televisión fue abordado a lo largo de los años por posibles realizadores de documentales y las cintas se registraron en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, pero eso no condujo a nada.

BBC BB King fue otra de las grandes estrellas del Festival de Harlem.

Luego, poco antes de su muerte en 2017, Tulchin firmó un contrato para que la grabación de las 40 horas pudiera ser utilizada por el equipo detrás de Summer of Soul.

Las imágenes son notables, lo muestran todo, desde la alegría de Stevie Wonder tocando un solo de batería bajo un paraguas en medio de un aguacero, hasta la intensidad de la sección donde Nina Simone le pregunta a la audiencia si está "lista para destruir cosas de blancos, para quemar edificios".

"Piel de gallina"

Questlove dice que a pesar de no haber dirigido nunca antes, fue elegido porque los productores lo veían como un narrador.

"Yo diría que solo entrar en contacto con la grabación me tomó cinco meses. Cinco meses de tener constantemente estos monitores en mi casa en cada habitación, mi cocina, mi baño, mi cuarto. Los mantuve encendidos todo el tiempo".

Getty Images El festival ocurrió en el mismo verano en que Neil Armstrong puso un pie en la Luna.

"Eso era todo lo que veía. Tomé notas de todo lo que me ponía la piel de gallina. Y lo que terminé haciendo fue curarlo, como si fuera el curador de un programa o un DJ ".

Summer of Soul, que ganó el Gran Premio del Jurado en la categoría documental del Festival de Sundance en 2021, es mucho más que una película sobre un concierto.

Utiliza el evento para examinar hasta dónde 1969 fue un punto de inflexión para la identidad negra.

"Hasta ese momento nos avergonzaba que nos llamaran africanos", explica Questlove.

"Si realmente querías llamar a alguien con un nombre insultante en la comunidad negra, lo llamabas africano, y luego te preparabas para una pelea".

"Así de arraigado y así de profundo era ese tipo de odio hacia nosotros mismos desde, ya sabes, desde hace siglos. Y así, lo que acabó sucediendo en 1969 fue un cambio de paradigma".

Y agrega: "Llega una nueva generación y simplemente tiene una nueva forma de pensar, no es como la generación de Martin Luther King. Es la generación Black Panther y se llaman a sí mismos negros".

"Diría que las semillas del Black Joy se plantaron en 1969, con nuestra expresión, nuestro estilo, nuestra moda, nuestra música, nuestra creatividad".

Jimi Hendrix rechazado

En una secuencia fascinante del 20 de julio, la multitud casi en su totalidad negra revela un desinterés total por la llegada del Apollo 11 a la Luna, que estaba sucediendo al mismo tiempo.

Getty Images Por alguna razón que Questlove desconoce, a Jimi Hendrix no lo aceptaron para tocar en el festival.

Eso sí, Stevie Wonder, Gladys Knight y David Ruffin de The Temptations estaban en el escenario, demostrando un juego con los pies algo más elegante que los pasos de Neil Armstrong.

La otra superposición cultural sísmica fue con el Festival de Woodstock, que tuvo lugar del 15 al 18 de agosto. Solo una banda participó en ambos eventos, Sly & Family Stone.

"Usó el festival cultural de Harlem dos semanas antes como ensayo", explica Questlove. "Me debatía si debería o no reflejar ambas actuaciones para mostrar cuán idénticas fueron".

La investigación de Questlove también reveló que un éxito de Woodstock fue rechazado por el Festival Cultural de Harlem, "James Marshall [Jimi] Hendrix", se ríe.

"No sé las razones exactas por las que recibió un no, pero obtuvo un no. Lo que en realidad terminó haciendo fue convertirse en la fiesta oficial posterior durante al menos tres de esas semanas".

"Él y el grande del blues Freddie King hicieron una gira por un montón de clubes de Harlem. Así que sí, podríamos también haber tenido a Jimi Hendrix".

Otros eventos borrados de la historia

El baterista convertido en director cree que hay muchos más puntos culturales de contacto negros que han sido borrados de la historia y ahora están listos para ubicarse en el centro de atención.

Él espera contribuir a ello.

"Solo en la última semana me han avisado de otros cinco o seis eventos que son casi iguales a éste, de los que el mundo nunca ha oído hablar. Una universidad estadounidense en particular me dijo: 'Tenemos 20 horas de esto y aquello '. Y yo dije, '¿Cómo?'".

"Así que sí, espero que esta película sea una señal de humo", dice. "Este podría ser mi nuevo destino, y ni siquiera lo sabía. Pero ya sabes, le doy la bienvenida".

Se le esboza una gran sonrisa antes de repetir: "Le doy la bienvenida".

