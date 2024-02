El país cuyo alfabeto no solo sirve para escribir sino también para hacer cálculos complejos

Es una mañana de finales de otoño cuando partimos de Ereván, la capital de Armenia. Después de conducir durante aproximadamente media hora por las tierras altas del país, el conductor detiene el auto y mi guía, Sofya Hakobyan, me hace una señal para que nos bajemos del vehículo.

"Estamos en el Parque del Alfabeto . Fue construido en 2005 para conmemorar el 1.600 aniversario de nuestro alfabeto armenio", me explica Hakobyan.

Las estatuas, talladas en piedra de color rosa descolorido, amarillo pastel y negro claro, están grabadas con flores y símbolos. Algunas de ellas están en grupos, otras solitarias, y mi guía me lleva a una estatua en forma de U con un delicado adorno en la parte inferior derecha.

"Esta es nuestra 'A' armenia en mayúscula", me dice con un amplio movimiento de la mano. "Lo que ves a nuestro alrededor son las otras letras de nuestro alfabeto, que fue inventado por ese hombre, Mesrop Mashtots, hace poco más de 1.600 años”.

Sigo su mirada hasta una majestuosa escultura de un anciano barbudo. Envuelta en una túnica suelta, la enorme estatua rosada tiene la expresión de un asceta: tranquilo y ligeramente hastiado. Me acuerdo del hombre. Hace dos días vi su estatua en la entrada de Matenadarán.

Lugar sagrado

Emma Horopyan, directora de relaciones públicas de Matenadarán, me dijo que la biblioteca de manuscritos es uno de los depósitos más grandes del mundo de valiosos documentos de archivo y de los primeros libros impresos.

"Este es un lugar sagrado para nosotros", me dijo Grigor Stepanian.

Me encontré con Stepanian mientras me maravillaba con un mapa dibujado a mano del antiguo reino armenio en el gran Salón Central de Matenadarán, y ahora el afable arquitecto de Ereván me estaba guiando por la fachada rectangular de la estructura de cinco pisos, adornada con estatuas de filósofos, poetas y eruditos medievales que colectivamente han dado forma al legado literario y cultural de Armenia.